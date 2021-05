tmw Monza, un centinaio di tifosi fuori dallo stadio per incitare la squadra alla caccia della A

Circa un centinaio di tifosi del Monza si sono radunati in queste ore fuori dall'U-Power Stadium della città brianzola per seguire e caricare l'ultima giornata di Serie B che potrebbe regalare ai brianzoli la Serie A diretta. Alla squadra di Brocchi serve una vittoria contro il Brescia e che la Salernitana non vinca sul campo del già retrocesso Pescara.

