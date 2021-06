tmw Perugia, Giannitti: "L'arrivo di Alvini è la prima pietra di questa nuova stagione"

Nella conferenza stampa mattutina, in casa Perugia non è stato solo mister Massimiliano Alvini a prendere parola. Ma anche il Ds Marco Giannitti ha espresso il suo pensiero: "L'arrivo di Alvini è la prima pietra di questa nuova stagione. Tutti conoscete il mister e la sua carriera, io posso solo dire che fin dal primo incontro abbiamo subito capito il suo valore: Perugia per lui è un punto di arrivo, non di partenza, ci ha manifestato grande interesse e voglia di fare per questo club. Sa che viene in una società prestigiosa dove hanno militato tanto campioni".