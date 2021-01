tmw Pescara, rinforzo a centrocampo: preso Basit dal Benevento

Operazione in uscita per il Benevento. Il centrocampista Abdallah Basit - assistito dalla Piccioli Lombardi Sport Agency - andrà al Pescara. Un rinforzo in prestito con diritto di riscatto per la squadra di Breda, affare fatto. Basit pronto per una nuova avventura come testimonia la foto della firma, il Pescara lo aspetta...