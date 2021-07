tmw Pisa, sorpasso per Lisi. Benevento scavalcato dal Perugia nella corsa al terzino

vedi letture

Sorpasso in chiave mercato per il futuro di Francesco Lisi. Da giorni il giocatore in uscita dal Pisa è nel mirino del Benevento, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione adesso è il Perugia ad essere in pole per chiudere con il terzino classe 1989.