tmw Salernitana, Veseli in partenza. Per il difensore sondaggio dell'Entella

In uscita dalla Salernitana, per il difensore Frederic Veseli si prospetta comunque un futuro in Serie B. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il classe '92 è monitorato dall'Entella, che starebbe sondando il terreno.