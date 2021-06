tmw SPAL, non solo Clotet. Col mister arriveranno altri due spagnoli: Escobar e Bernal

Come già anticipato, sarà Josep Clotet il prossimo allenatore della SPAL.

Già arrivato a Ferrara per visitare il centro del club, l'ex Brescia, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ha comunicato alla società alcune figure professionali delle quali si avvarrà per il prossimo anno. Saranno certe le presenze di Alberto Escobar e Xavier Bernal, entrambi con una grande esperienza alle spalle: Escobar ha ricoperto il ruolo di assistente tecnico in importanti club inglesi e spagnoli (Birmingham, Fulham, Watford, Levante e Valladolid per citarne alcune), mentre Bernal ha già lavorato con Clotet al Malaga.