tmw SPAL, vicino l'addio con Salamon: può tornare al Lech Poznan

Bartosz Salamon è vicinissimo a lasciare la SPAL. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il difensore polacco, che con i biancazzurri aveva un contratto fino al 30 giugno 2021, è ormai a un passo dal ritorno al Lech Poznan, club in cui è cresciuto.

Resta ora da vedere se il Ds Giorgio Zamuner riterrà opportuno intervenire sul mercato per colmare il vuoto lasciato dal centrale o se il mercato dei difensori della SPAL non vedrà ulteriori innesti.