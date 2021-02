tmw Taibi: "Contratto fino al 2022, ma spero di rimanere alla Reggina molto di più"

Non solo calciomercato. Nell'intervista rilasciata a TMW, il Ds della Reggina Massimo Taibi ha parlato anche del suo futuro: "Io non sono in scadenza, ho un contratto fino al 2022, che spero di onorare e anzi, anche di prolungare, perché vorrei rimanere il più possibile qui a Reggio, amo la piazza e amo la città. E' vero, i risultati determinano molto, ma io spero di legare il mio nome a Reggio Calabria per più tempo possibile".