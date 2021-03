Trentalange: "VAR in Serie B? Faremo di tutto per accelerare la formazione e rivedere gli organici"

“Faremo di tutto per sostenere e accelerare i tempi del VAR anche in Serie B, dove mi sembra sia una necessità. Credo che il presidente abbia mandato un appello accorato”. Così il neo presidente dell'AIA Alfredo Trentalange ha parlato nel corso dell'intervista a Radio Anch'io Sport della possibilità di introdurre la tecnologia già utilizzata in Serie A e nei grandi appuntamenti internazionali anche in Serie B: "E’ una richiesta della Lega e credo sia un bisogno, noi siamo al servizio della federazione. Faremo di tutto per accelerare la formazione e rivedere anche gli organici affinché si possa avere anche il Var in Serie B”.