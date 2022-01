ufficiale Ascoli, colpo in difesa: arriva Bellusci dal Monza. Prestito fino a fine stagione

L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con l’AC Monza per il ritorno in bianconero a titolo temporaneo fino al prossimo 30 giugno del difensore Giuseppe Bellusci. Calabrese di Trebisacce, ma ascolano d’adozione, Bellusci è un volto ben noto alla piazza bianconera, essendo cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli fino all’esordio in Serie A nella s.s. 2006/07. Nelle successive due stagioni in B con l’Ascoli colleziona 36 presenze fra Campionato e Coppa Italia e 1 gol, messo a segno nel match vittorioso contro la Triestina al Nereo Rocco il 7 febbraio 2009.

Nella s.s. 2009/10 torna in Serie A con la maglia del Catania: cinque le stagioni in massima serie con gli isolani e 106 presenze all’attivo. Nella s.s. 2014/15 matura un’esperienza all’estero, nella Championship inglese, vestendo la maglia del Leeds United 61 volte in due anni, prima di far rientro in Italia, in Serie A con l’Empoli nella s.s. 2016/17 (33 presenze e 1 gol), in Serie B col Palermo nelle s.s. 2017/18 e 2018/19 (59 presenze e 1 gol). Nella s.s. 2019/20 va a rinforzare l’ambizioso Monza in Serie C, vince il campionato coi brianzoli e l’anno successivo si conferma in B coi lombardi, usciti al secondo turno playoff dalla corsa promozione.

L’Ascoli Calcio accoglie con un caloroso “bentornato!” Peppe con l’augurio che possa dare il proprio contributo alla causa bianconera per il raggiungimento dei migliori traguardi sportivi.