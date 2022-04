ufficiale Ascoli, il direttore sportivo Valentini ha rinnovato fino al 2024

L'Ascoli ha deciso di rinnovare il contratto del proprio ds Marco Valentini e lo ha reso noto tramite questo comunicato apparso poco fa sul sito ufficiale del club: "L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. annuncia il rinnovo del contratto col Direttore Sportivo Marco Valentini fino al 30 giugno 2024. Per il Direttore marchigiano è un attestato, da parte del Club bianconero, in primis Patron Pulcinelli, di stima, fiducia e apprezzamento per il lavoro svolto nell’area tecnica fin dal suo arrivo. Al Direttore Valentini le congratulazioni della Società e l’augurio che possa raggiungere i migliori successi nella Città delle cento torri".