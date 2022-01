ufficiale Cittadella, dalla Reggina arriva Laribi in prestito

Innesto in prestito per il Cittadella. Il club veneto ha acquistato dalla Reggina Karim Laribi. Questo il comunicato del club calabrese: "Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l'AS Cittadella per il trasferimento a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, del calciatore Karim Laribi. La formula dell'operazione prevede il diritto di riscatto. A Karim un grande in bocca al lupo per il prosieguo della stagione".