ufficiale Cosenza, acquisito a titolo definitivo Christian D'Urso dal Perugia

La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian D’Urso, proveniente dalla Società AC Perugia Calcio. Il centrocampista, nato a Rieti il 26 luglio 1997, si trasferisce in rossoblù a titolo definitivo. È cresciuto nel settore giovanile della Roma partecipando anche alla Uefa Youth League. Dalla stagione 2016/17 ha militato in Serie B con le maglie di Latina, Carpi, Ascoli, Cittadella (78 presenze) e Perugia (12 presenze). In carriera anche un’esperienza nella Serie A greca con l’Apollōn Smyrnīs. D’Urso è pronto a scendere in campo con la maglia del Cosenza!