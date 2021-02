ufficiale Cosenza, Sueva rinnova con i lupi calabresi fino al 2024

Rinnovo in casa Cosenza: è infatti il club a comunicare che l'attaccante classe 2001 Gianluigi Sueva ha prolungato il contratto con i lupi fino al 2024.

Questa la nota:

"La Società Cosenza Calcio comunica che, in data odierna, il calciatore Gianluigi Sueva, nato a Cetraro (CS) l’01/01/2001, ha firmato un contratto da professionista che avrà validità fino al 30 giugno 2024, con opzione di un anno per la stagione successiva. L’attaccante, capocannoniere della selezione Primavera nella precedente stagione con 11 reti, è aggregato in pianta stabile in prima squadra dall’inizio del campionato di Serie BKT ’20/’21 ed ha già collezionato 12 presenze e un assist. La Società augura al ragazzo di proseguire il proprio percorso di crescita con la maglia rossoblù!".