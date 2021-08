ufficiale Cosenza, torna il portiere Saracco. Contratto annuale per il classe '94

vedi letture

La Società Cosenza Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il ritorno in rossoblù con Umberto Saracco. Il portiere, nato a Moncalieri (TO) il 10 aprile 1994, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022. Approdato al Cosenza a luglio 2014, con 72 presenze è stato colonna portante della squadra nelle ultime sette stagioni. Con lui a difendere i pali i Lupi hanno conquistato la Coppa Italia di Lega Pro e la promozione in Serie B. Bentornato Umberto!