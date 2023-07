ufficiale Cremonese, dalla Juventus arriva Sekulov. Prestito con diritto e controriscatto

La Cremonese annuncia un nuovo innesto in attacco. Il club grigiorosso ha infatti ufficializzato l'acquisto di Nikola Sekulov. Questo il comunicato: "U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione da Juventus le prestazioni sportive del calciatore Nikola Sekulov.

Nato a Piacenza, classe 2002, Sekulov è un attaccante esterno che ha iniziato la carriera nella squadra della sua città. Successivamente è entrato a far parte del settore giovanile del Parma e, dopo un’esperienza in maglia Pro Patria, è approdato al vivaio della Juventus nel 2016. In bianconero ha iniziato con l’Under 16 sino ad esordire in Serie C, campionato dove con la Juventus Next Gen ha giocato 64 partite andando in gol 8 volte. Benvenuto in grigiorosso, Nikola".