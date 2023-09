ufficiale Cremonese, è terminata l'avventura di Ballardini: il tecnico è stato esonerato

"U.S. Cremonese comunica di aver sollevato dalla conduzione tecnica della prima squadra il signor Davide Ballardini.

Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal suo arrivo a Cremona".

Con questa nota i grigiorossi hanno annunciato l'addio dell'allenatore che era arrivato nella passata stagione, a gennaio al posto di Alvini, non riuscendo a evitare la retrocessione in Serie B. Il tecnico paga il pessimo avvio di stagione con appena una vittoria in cinque gare di Serie B. Al suo posto dovrebbe arrivare Giovanni Stroppa, che si legherà al club lombardo firmando un biennale.