Il Crotone guarda in Polonia: accordo pluriennale col giovane Tutyskinas

Con una nota ufficiale, il Crotone "comunica di aver acquisito a titolo definitivo, dalla squadra polacca Escola Varsovia, il diritto alle prestazioni sportive del giovane talento Artemijus Tutyskinas.

Difensore lituano classe 2003, 18 anni da compiere il prossimo 8 agosto, Artemijus è un vero e proprio talento lituano di ruolo difensore: molto forte fisicamente, alto, abile nel gioco aereo e con ancora ampi margini di miglioramento. Già pilastro della Lituania Under 19, Tutyskinas rappresenta un acquisto per il presente e per il futuro degli squali.

Il neo difensore pitagorico ha firmato un contratto quinquennale con scadenza al 30 giugno 2026.

Benvenuto in rossoblù, Artemijus!".