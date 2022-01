ufficiale Lecce, accordo di sei mesi più opzione per l'attaccante Raul Asencio

L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raul Asencio. L'attaccante ha sottoscritto un accordo fino al 30/06/22 con opzione per il prolungamento contrattuale per un'altra stagione e ulteriore opzione per altri 3 anni.