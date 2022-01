ufficiale Parma, terzo innesto per Iachini: arriva Cassata dal Genoa

"Il Parma Calcio 1913 comunica l’acquisto a titolo temporaneo fino al 30.06.2022 con diritto di opzione di Francesco Cassata (Sarzana, 16.07.1997) dal Genoa Cricket and Football Club". Il centrocampista è il terzo innesto, dopo gli esterni Rispoli e Costa, per il neo tecnico Beppe Iachini subentrato a stagione in corso a Maresca.