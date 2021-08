ufficiale Pescara, Sorensen ceduto alla Ternana. In Abruzzo arriva Marilungo in prestito

La Delfino Pescara 1936 comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Ternana Calcio per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Frederik Sorensen.

La Società ringrazia il calciatore per la professionalità dimostrata in # BiancAzzurro e gli augura i migliori successi sportivi e professionali.

Contestualmente la Delfino Pescara 1936 comunica l’acquisto a titolo temporaneo dell’attaccante classe ‘89 Guido Marilungo dalla Ternana Calcio.

Marilungo è nato il 9 agosto 1989 a Montegranaro. Ha mosso i primi passi nelle giovanili della Sampdoria dove nel 2009 esordisce in massima serie. Nel 2010 passa direttamente tra i professionisti con il Lecce per poi vestire maglie blasonate come Atalanta, Cesena, Lanciano, Empoli, Spezia, Ternana, Monopoli e Carrarese.