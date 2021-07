ufficiale Pisa, la difesa parla islandese: Hermannsson firma fino al 2025

vedi letture

Come anticipato, parlerà islandese la difesa del Pisa, che si è assicurata le prestazioni di Hjörtur Hermannsson.

Questa la nota del club toscano:

"Il Pisa Sporting Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo del diritto alle prestazioni del calciatore Hjörtur Hermannsson.

Difensore di nazionalità islandese, classe 1995, Hermannsson ha debuttato nella massima serie del suo Paese nel 2011 con la maglia del Fylkir per poi approdare la stagione successiva al PSV Eindhoven e quindi IFK Göteborg. Nel 2016 è iniziata la sua lunga ed importante esperienza con i danesi del Brøndby, compagine con cui ha collezionato oltre 100 presenze e, soprattutto, con cui ha conquistato un Campionato e una Coppa di Danimarca. Numerose le esperienze in campo internazionale, sia nelle Coppe per Club, sia con indosso la maglia della Nazionale Islandese con cui ha preso parte anche all’avventura Europea del 2016 e della quale è ancora uno dei punti di riferimento.

Il calciatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà al sodalizio nerazzurro fino al 30 giugno 2025".