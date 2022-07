ufficiale Reggina, sui propri social patron Saladini annuncia Inzaghi sulla panchina

vedi letture

"Filippo Inzaghi è il nuovo mister della Reggina 1914.

Grazie per aver deciso di far parte del nostro progetto! Stiamo mantenendo sia le promesse sia i principi che avevo annunciato quando ho rilevato il Club, meno di un mese fa. Intorno alla nuova Reggina si stanno raccogliendo le forze migliori della città e dello sport. Un progetto solido basato su molto lavoro, fatti concreti e tantissimo entusiasmo": con questo post su Facebook, attraverso il proprio profilo, il presidente della Reggina Felice Saladini ha annunciato l'accordo raggiunto con Filippo Inzaghi.

Come avevamo anticipato, sarà lui il nuovo tecnico dei calabresi.