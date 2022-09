ufficiale Schiattarella lascia Parma dopo un anno. Il centrocampista torna a Benevento

vedi letture

Dopo giorni di trattative, Pasquale Schiattarella torna a vestire la maglia del Benevento. Il centrocampista lascia Parma dopo un solo anno dal suo arrivo e torna in Campania, da dove era stato ceduto proprio per i crociati. Contratto depositato in Lega pochi minuti fa, inizia una nuova era di Schiattarella in maglia Strega.