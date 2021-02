ufficiale SPAL, fatta per Segre dal Torino. Arriva in prestito con obbligo di riscatto

vedi letture

SPAL srl comunica di aver acquisito dal Torino FC 1906 in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni le prestazioni sportive di Jacopo Segre.

Centrocampista centrale classe 1997 nato a Torino, è cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile del Milan, dove ha militato per nove anni dal 2006 al 2015.

Proprio nel 2015, si è trasferito alla Primavera del Torino, squadra con cui ha vinto la Supercoppa di categoria.

Successivamente, ha militato per due stagioni nel Piacenza in Serie C collezionando 49 presenze e 5 reti tra campionato e Coppa. Nei due anni seguenti, ha giocato in Serie B con le maglie di Venezia (31 presenze e 3 reti) e Chievo Verona (40 presenze e 4 reti) prima di rientrare all’inizio della stagione in corso al Torino, dove ha esordito in Serie A il 26 settembre 2020 contro l’Atalanta: coi granata 9 presenze.