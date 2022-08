ufficiale Südtirol, primo contratto da professionista per Federico Davi. Ora prestito all'Arzignano

vedi letture

F.C. Südtirol è lieto di comunicare che il calciatore Federico Davi, classe 2002, terzino sinistro, ha sottoscritto il primo contratto da professionista. Il giovane difensore ha firmato un accordo triennale, con scadenza fissata al 30 giugno 2025. E’ il terzo “canterano” ad approdare al professionismo nel corso di questa estate, dopo il classe 2003 Jonas Heinz e il 2002 Niccolò Gabrieli.

Nato a Bolzano, il primo gennaio 2002, Federico Davi, maturato calcisticamente in biancorosso, nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito in serie D, prima nella Virtus Bolzano e poi, nell’annata 2021-2022 nel Levico Terme, totalizzando complessivamente 63 gare in quarta serie nazionale con due reti e un assist.

Nella stagione 2022-2023 giocherà in serie C. L’F.C. Südtirol ha ceduto a titolo temporaneo (prestito) al Football Club Arzignano i diritti alle prestazioni sportive alle prestazioni sportive del ventenne, terzino sinistro.

F.C. Südtirol augura a Federico Davi un futuro ricco di soddisfazioni personali e di squadra.