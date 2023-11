ufficiale Trento, blindato il giovane centrocampista Attys: contratto biennale

A.C. Trento 1921 è lieta di comunicare il prolungamento del contratto relativo alle prestazioni sportive del calciatore Christopher Attys, che si è legato al Club gialloblù sino al 30 giugno 2025.

Christopher Attys è arrivato a Trento nel gennaio del 2023 e con la maglia gialloblù ha collezionato in totale 30 presenze, 6 reti e 1 un assist. L’ottimo impatto avuto lo scorso anno, gli ha permesso di essere eletto come ‘Miglior giocatore del Trento per la stagione 2022/23’ al Galà del calcio Triveneto.

Dopo la firma del nuovo contratto Christopher Attys ha commentato: “Sono felice di aver prolungato il mio contratto con il Trento. Ringrazio il Presidente Mauro Giacca e il Direttore Sportivo Giorgio Zamuner per la fiducia che hanno dimostrato nei miei confronti. Quando un calciatore fa bene, significa che si trova bene all’interno dell’ambiente nel quale è inserito e che in questo riesce a rendere al meglio. Questo rinnovo mi stimola per proseguire il campionato nel miglior modo possibile. Ho ancora tanta voglia di crescere assieme a questo Club e con il quale voglio raggiungere nuovi obiettivi comuni”.

A.C. Trento 1921 si congratula del rinnovo contrattuale di Christopher Attys, augurandogli una permanenza in gialloblù ricca di ulteriori soddisfazioni, personali e di squadra.