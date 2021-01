Venezia, Ceccaroni: "Buon punto, in un campo difficile e contro una squadra tosta"

Dopo il pareggio contro il Vicenza, il difensore del Venezia Pietro Ceccaroni ha analizzato: "Con Lezzerini il più presente? E' una cosa che fa piacere, giochiamo per farci trovare pronti quando il mister ci chiama in causa - riporta Tuttoveneziasport.it - sono stato bravo e fortunato ad essere sempre disponibile. Il mister mi ha dato tante opportunità e spero di averne tante altre e sfruttarle come ho fatto fino adesso e anche di più. Dispiace per questo punto, potevamo fare di più con il Vicenza in dieci. Cosa si poteva fare di più per sfruttare meglio la superiorità numerica? Difficile dirlo subito dopo la partita, sicuramente potevamo allargare di più il pallone per mettere più cross, per sfruttare anche un po' meglio Bocalon. Siamo stati però bravi a evitare di esporci a contropiedi. E' un buon punto, in un campo difficile e contro una squadra tosta, dobbiamo continuare così senza accontentarci. Ora il Frosinone? Sappiamo che il Frosinone è una squadra importante, dobbiamo allenarci bene già da lunedì per dare continuità di risultati e di prestazioni, la strada è quella giusta, dobbiamo continuare così".