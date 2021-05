Venezia, Collauto: "Maleh centrocampista totale. Grande colpo della Fiorentina"

vedi letture

Il ds del Venezia, Mattia Collauto, ha parlato di Youssef Maleh, centrocampista di proprietà della Fiorentina in prestito ai lagunari sino a fine stagione (fonte Radio Sportiva): "E' cresciuto tanto negli ultimi anni, Angeloni ci vide lungo sulle sue qualità. Doveva solo completare il suo percorso di maturazione e quest'anno ci è riuscito, con un campionato molto importante. E' un giocatore totale, copre il campo in modo incredibile e credo che in viola migliorerà ulteriormente sotto alcuni punti di vista dicendo la sua anche in Serie A".