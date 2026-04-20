Venezia, Haps è l’uomo in più nella volata promozione: c'è ottimismo per il rinnovo

Probabilmente era uno dei protagonisti meno attesi di questo finale di stagione in casa Venezia, anche per i costanti alti e bassi alternati nella sua esperienza in laguna, ma Ridgeciano Haps nell’ultimo mese è diventato il fattore in più della formazione di Giovanni Stroppa che vede il ritorno in Serie A sempre più vicino.

L’esterno mancino infatti nell’ultimo mese ha messo a segno quattro gol in altrettante partite, saltando solo la sfida contro la Juve Stabia, con la doppietta contro il Bari nell’ultima giornata che è stata la ciliegina sulla torta. Un cambio di passo arrivato dopo la delusione mondiale con la sconfitta del suo Suriname contro la Bolivia che ha spento i sogni della prima qualificazione a una Coppa del Mondo del piccolo paese sudamericano.

Nonostante l’età non più giovanissima, si tratta di un classe ‘93, il Venezia sembra così intenzionato a proporre il rinnovo al giocatore nato nei Paesi Bassi come riporta Il Gazzettino. Haps è infatti in scadenza e negli ultimi giorni il direttore generale Filippo Antonelli sembra aver mostrato maggior ottimismo sul sì alla proposta di contratto fino al 2028 avanzata nei giorni scorsi. Si attende solo l’arrivo dei suoi agenti, legati alla SEG (Sports Entertainment Group), in città per definire gli ultimi dettagli e prolungare l’esperienza di Haps che dovrebbe vedersi ridurre l’ingaggio rispetto a quello ottenuto al momento del suo arrivo nel 2021.