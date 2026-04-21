Venezia, si lavora al rinnovo di Haps: l'esterno pronto ad accettare un ingaggio ridotto

Da sorpresa inattesa a uomo decisivo nel momento più caldo della stagione: Ridgeciano Haps si è preso il Venezia e ora guarda anche al futuro in arancioneroverde. L’esterno mancino nell’ultimo mese è diventato un fattore determinante per la squadra di Giovanni Stroppa, trascinandola sempre più vicino al ritorno in Serie A.

I numeri parlano chiaro: quattro gol nelle ultime quattro partite (saltando solo la gara con la Juve Stabia), con la doppietta al Bari a fare da apice di questo straordinario momento di forma. Una svolta arrivata dopo la delusione con il Suriname, sconfitto dalla Bolivia e fuori dalla corsa al Mondiale, che sembra aver dato al classe ’93 nuove motivazioni.

E proprio questo finale in crescendo ha convinto il Venezia a puntare ancora su di lui. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, il club ha messo sul tavolo un rinnovo fino al 2028, ma a cifre inferiori rispetto all’attuale ingaggio. Un aspetto che non sembra rappresentare un ostacolo: Haps sarebbe infatti disposto ad accettare uno stipendio più basso pur di proseguire la sua avventura in laguna. Filtra ottimismo per la fumata bianca, con l’accordo che potrebbe essere definito a breve dopo l’incontro con il suo entourage.