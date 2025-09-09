Ufficiale Venezia, il difensore Busato scende in Serie D: giocherà con il Club Milano

Il Venezia ha annunciato il trasferimento del centrale difensivo Busato in Serie D fino al termine della stagione. Il classe 2004, che nella passata stagione si era diviso fra Vis Pesaro in Serie C e Ravenna in Serie D, dunque lascia nuovamente i lagunari.

Questa la nota degli arancioneroverdi:

"Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo con il Club Milano per la cessione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del difensore Lorenzo Busato. Cresciuto nel vivaio arancioneroverde, Busato ha successivamente vestito le maglie di Vis Pesaro e Ravenna. Buona fortuna, Lorenzo".

Questo il comunicato del club lombardo:

"Il Club Milano annuncia l’arrivo di Lorenzo Busato, difensore centrale classe 2004 proveniente dal Venezia a titolo temporaneo.

Cresciuto nel settore giovanile dei lagunari, con cui ha completato tutta la trafila fino alla Primavera, di cui è stato capitano, ha anche debuttato in Serie B collezionando 2 presenze nella stagione della promozione in A degli arancioneroverdi. Nell’ultimo campionato ha maturato esperienza tra Vis Pesaro e Ravenna.

Ora è pronto a mettersi in gioco con la maglia biancorossa e vivere la Serie D da protagonista".