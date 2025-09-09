Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Venezia, il difensore Busato scende in Serie D: giocherà con il Club Milano

Venezia, il difensore Busato scende in Serie D: giocherà con il Club Milano TUTTO mercato WEB
© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com
Oggi alle 15:32Serie B
di Tommaso Maschio

Il Venezia ha annunciato il trasferimento del centrale difensivo Busato in Serie D fino al termine della stagione. Il classe 2004, che nella passata stagione si era diviso fra Vis Pesaro in Serie C e Ravenna in Serie D, dunque lascia nuovamente i lagunari.

Questa la nota degli arancioneroverdi:
"Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l'accordo con il Club Milano per la cessione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del difensore Lorenzo Busato. Cresciuto nel vivaio arancioneroverde, Busato ha successivamente vestito le maglie di Vis Pesaro e Ravenna. Buona fortuna, Lorenzo".

Questo il comunicato del club lombardo:
"Il Club Milano annuncia l’arrivo di Lorenzo Busato, difensore centrale classe 2004 proveniente dal Venezia a titolo temporaneo.

Cresciuto nel settore giovanile dei lagunari, con cui ha completato tutta la trafila fino alla Primavera, di cui è stato capitano, ha anche debuttato in Serie B collezionando 2 presenze nella stagione della promozione in A degli arancioneroverdi. Nell’ultimo campionato ha maturato esperienza tra Vis Pesaro e Ravenna.

Ora è pronto a mettersi in gioco con la maglia biancorossa e vivere la Serie D da protagonista".

Articoli correlati
Ravenna, arriva dal Venezia un rinforzo per la difesa: è il centrale Busato Ravenna, arriva dal Venezia un rinforzo per la difesa: è il centrale Busato
Vis Pesaro, dal Venezia arriva Di Renzo. E Busato fa rientro in laguna Vis Pesaro, dal Venezia arriva Di Renzo. E Busato fa rientro in laguna
Venezia, 4 uscite: Busato, Tavernaro, Okoro e Peixoto in prestito alla Vis Pesaro... Venezia, 4 uscite: Busato, Tavernaro, Okoro e Peixoto in prestito alla Vis Pesaro
Altre notizie Serie B
Cesena, Amoran: "Fisicità, velocità e forza le mie qualità. Qui per crescere ancora"... Cesena, Amoran: "Fisicità, velocità e forza le mie qualità. Qui per crescere ancora"
Nikolaou: "A Bari per ripartire e tornare in Serie A. Ai tifosi chiedo di starci... Nikolaou: "A Bari per ripartire e tornare in Serie A. Ai tifosi chiedo di starci vicino"
Pescara, col Venezia si giocherà all'Adriatico. L'annuncio del sindaco e dell'assessora... Pescara, col Venezia si giocherà all'Adriatico. L'annuncio del sindaco e dell'assessora
Albisetti sulla Samp: "Per me Tey non ci crede più tanto. Aspetta l'angelo investitore"... Albisetti sulla Samp: "Per me Tey non ci crede più tanto. Aspetta l'angelo investitore"
Venezia, il difensore Busato scende in Serie D: giocherà con il Club Milano UfficialeVenezia, il difensore Busato scende in Serie D: giocherà con il Club Milano
Bari, Di Cesare: "Nuova ossatura della squadre e più giocatori di proprietà: obiettivi... Bari, Di Cesare: "Nuova ossatura della squadre e più giocatori di proprietà: obiettivi centrati"
Magalini: "Questo Bari mi fa felice, ma ora deve parlare il campo. Playoff obiettivo... Magalini: "Questo Bari mi fa felice, ma ora deve parlare il campo. Playoff obiettivo minimo"
Palermo, Bereszynski ancora in stand by. Prima bisogna cedere il centrocampista Verre... Palermo, Bereszynski ancora in stand by. Prima bisogna cedere il centrocampista Verre
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Una vittoria così non si vedeva da oltre 105 anni: Italia folle e coraggiosa. Tantissimi errori da correggere ma per ora (solo per ora) va bene così. Oltre gli schemi: cosa davvero è cambiato in queste due gare
Le più lette
1 Il capitano di Israele: "Italia in difficoltà, la loro panchina era in delirio e questo dice tutto"
2 "Ci hanno provocati per tutta la partita". Accuse da Israele nei confronti dell'Italia
3 Una vittoria così non si vedeva da oltre 105 anni: Italia folle e coraggiosa. Tantissimi errori da correggere ma per ora (solo per ora) va bene così. Oltre gli schemi: cosa davvero è cambiato in queste due gare
4 E' successo di tutto: Israele-Italia 4-5! Gattuso: "È la partita più folle da quando alleno"
5 Non solo Adli dal Milan, l'Al Shabab è scatenato e sta chiudendo altri due acquisti
Ora in radio
A Tutta C 17:05A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 18:35Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Charpentier: "Parma, ho dato sempre il 100% e non ho rimpianti per com'è andata"
Immagine top news n.1 Raspadori Gran Riserva. Ora l'obiettivo è quello di superare anche questo cliché
Immagine top news n.2 Imprescindibile Retegui anche quando non segna. Per ora l'Arabia non è un problema
Immagine top news n.3 Stefano Sensi al top della forma e in attesa di una nuova avventura: il punto sul suo futuro
Immagine top news n.4 Inzaghi l'avrebbe dato al Napoli, ora Marotta e Ausilio vogliono blindare Frattesi all'Inter
Immagine top news n.5 Stallo alla colombiana per Lucumi. Ma basta una mossa perché rinnovi con il Bologna
Immagine top news n.6 Fiorentina, la prossima settimana contatto decisivo per il rinnovo di Mandragora. I dettagli
Immagine top news n.7 La Fiorentina si gode Kean. L'incredibile controsenso (per gli altri) di non aver pagato la clausola
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La gara di Debrecen rimetterà in discussione le certezze del CT sulla difesa a quattro? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La probabile di Israele ai raggi X: tutto ciò che c'è da sapere sugli avversari dell'Italia
Immagine news podcast n.2 Comuzzo, gioiello viola: dopo il no all'Al Hilal, a gennaio sarà ancora uomo mercato?
Immagine news podcast n.3 Le tre parole chiave nell'analisi di Gennaro Gattuso dopo il 5-0 all'Estonia
Immagine news podcast n.4 L'estate infinita di Vlahovic: dal possibile addio alla Juventus, alla permanenza, all'ipotesi rinnovo
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Cagni: "Italia, ecco cosa non va. Uno Yamal qui c'è ma..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Maspero: "Napoli, per ora spazio a Lucca. Juve, vai con David-Vlahovic"
Immagine news Altre Notizie n.3 Marocchino: "Juve con la coppia David-Vlahovic con l'Inter? Solo se..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bremer: "Con la fascia o senza cambia poco. La Juventus ti impone di lottare per vincere"
Immagine news Serie A n.2 Macedonia del Nord U21-Italia U21, le formazioni: Pafundi dal 1' con Raimondo e Koleosho
Immagine news Serie A n.3 Charpentier: "Parma, ho dato sempre il 100% e non ho rimpianti per com'è andata"
Immagine news Serie A n.4 Boninsegna: "Kean-Retegui, meglio di così non potrebbe avere l'Italia in questo momento"
Immagine news Serie A n.5 Collovati: "Ammiro Gattuso e mi piace la sua grinta che ha trasferito alla Nazionale"
Immagine news Serie A n.6 Raspadori Gran Riserva. Ora l'obiettivo è quello di superare anche questo cliché
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Amoran: "Fisicità, velocità e forza le mie qualità. Qui per crescere ancora"
Immagine news Serie B n.2 Nikolaou: "A Bari per ripartire e tornare in Serie A. Ai tifosi chiedo di starci vicino"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, col Venezia si giocherà all'Adriatico. L'annuncio del sindaco e dell'assessora
Immagine news Serie B n.4 Albisetti sulla Samp: "Per me Tey non ci crede più tanto. Aspetta l'angelo investitore"
Immagine news Serie B n.5 Venezia, il difensore Busato scende in Serie D: giocherà con il Club Milano
Immagine news Serie B n.6 Bari, Di Cesare: "Nuova ossatura della squadre e più giocatori di proprietà: obiettivi centrati"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, mano pesante del Giudice Sportivo per Tomei dell'Ascoli: 7 turni di stop
Immagine news Serie C n.2 Serie C, il Giudice Sportivo: Brunet e Milesi fermati per 2 turni. Stop di uno per cinque
Immagine news Serie C n.3 La Serie C riunita per il rinnovo della collaborazione con Sky. Marani: "Sempre più visibilità"
Immagine news Serie C n.4 Ravenna, Braida: "Cipriani mi ricorda Berlusconi. Qui c'è un progetto che fa sognare"
Immagine news Serie C n.5 Cittadella, Marchetti: "Vicenza la gara giusta in questo momento. Ma serve il fuoco dentro"
Immagine news Serie C n.6 Rimini, ancora braccio di ferro col Comune sul Neri. La squadra si allena a Cattolica
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus, c'è il rinnovo di Abi Brighton: ha firmato un triennale con le Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter, ecco l'olandese Van Dijk per rinforzare l'attacco: ha firmato un triennale
Immagine news Calcio femminile n.3 Sondergaard: "Ho scelto il Genoa Women perché ha ambizioni, grande staff e ottima squadra"
Immagine news Calcio femminile n.4 Lazio e Inter sorridono, il Milan no. I primi verdetti della Serie A Women's Cup
Immagine news Calcio femminile n.5 Dopo l'addio alla Juventus c'è il Galatasaray, Aprile ha firmato con il club turco
Immagine news Calcio femminile n.6 Napoli Women, rinforzo tedesco per la porta: ha firmato Hornschuch
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Ora le occasioni a parametro zero… Quanti svincolati di lusso