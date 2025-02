Ufficiale Ravenna, arriva dal Venezia un rinforzo per la difesa: è il centrale Busato

Dopo non aver praticamente mai giocato con la maglia della Vis Pesaro, appena due minuti in campo in Serie C, il difensore Busato proverà a cercare maggiore fortuna in Serie D con l’ambizioso Ravenna. Il classe 2004 del Venezia infatti si è trasferito nel club romagnolo come si legge nella nota dei giallorossi:

"Il Ravenna FC comunica di avere definito il passaggio a titolo temporaneo del calciatore Lorenzo Busato dal Venezia che resterà in giallorosso fino al termine della stagione.

Difensore centrale classe 2004, Lorenzo è cresciuto nel settore giovanile dei lagunari con i quali ha seguito tutta la trafila fino alla Primavera, debuttando nella scorsa stagione in serie B. Per lui 2 presenze nella stagione che è valsa la promozione degli arancioneroverdi.

In questa stagione era passato in prestito alla Vis Pesaro nel girone B della Lega Pro.

Benvenuto in giallorosso".