Venezia, Niederauer: "Orgogliosi della squadra. Ora vogliamo finire ciò che abbiamo iniziato"

Dopo la qualificazione del Venezia per le finali playoff di Serie B durante le quali affronterà il Cittadella, dalle colonne del Corriere del Veneto arrivano alcune dichiarazioni di Duncan Niederauer, presidente del club lagunare: “Quello che i ragazzi hanno fatto a Lecce ci ha reso tutti orgogliosi. Abbiamo creduto in questa squadra per tutta la stagione e loro hanno dimostrato ciò che già sapevamo: i ragazzi giocano con orgoglio e cuore, non si arrendono mai e giocano l’uno per l’altro. Ora proveremo a finire ciò che abbiamo iniziato per raggiungere l’obiettivo che la città, i tifosi, le nostre famiglie e i nostri giocatori hanno sognato”.