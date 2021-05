Venezia, Poggi: "Teniamo la guardia altissima. Ancora non abbiamo fatto nulla"

“Teniamo la guardia altissima, non alta”. Il direttore dell’area tecnica del Venezia Paolo Poggi serra le fila in vista della finale di ritorno dei play off con il Cittadella che può regalare la Serie A ai lagunari dopo 19 anni: “Tutto l’ambiente deve capire che non è stato fatto ancora nulla, che manca l’ultimo e decisivo passaggio. Abbiamo fatto un bel passo in avanti, ma non è finita e non si tratta di scaramanzia, ma della realtà. Siamo tutti convinti di essere in una posizione di vantaggio rispetto al Cittadella, ma si tratta di un avversario fortissimo e duro a morire come ha dimostrato nel corso degli anni. - continua Poggi al Corriere del Veneto - Io e Collauto portiamo il Venezia nel cuore così come Modolo e Bocalon che però scendono in campo. Tutti stiamo vivendo questo momento con partecipazione emotiva”.