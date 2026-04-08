Venezia, Schingtienne: "Testa alla Serie A. A Padova la partita della svolta"

Joel Schingtienne, uno dei perni della difesa del Venezia primo in classifica in Serie B, è stato protagonista della conferenza stampa organizzata oggi dal club lagunare.

Ecco le sue parole raccolte da TrivenetoGoal:

“Penso che siamo nella miglior posizione di classifica possibile. Dobbiamo continuare a fare tutto quello che abbiamo fatto sinora. Non abbiamo fatto nessuna tabella, dobbiamo pensare a partita dopo partita e vincerne il più possibile senza pensare a Monza, Frosinone e Palermo. Non ho preferenze sulle squadre, per me una vale l’altra. La cosa più importante per me è giocare, credo di essere cresciuto in questa stagione anche grazie a Giovanni Stroppa. L’obiettivo è quello di salire in Serie A. Il progetto è importante e abbiamo parlato anche recentemente con il presidente. La partita con la Juve Stabia è stata molto difficile, la cosa importante è essere riusciti a passare in vantaggio alla fine del primo tempo. Mi piace molto giocare con i miei compagni di reparto, hanno una grande esperienza in categoria e ogni volta imparo sempre qualcosa di più. Sono molto contento di aver raggiunto le 50 presenze con la maglia del Venezia.

Quest’anno ho giocato tanto, sono stato fortunato perché non ho avuto particolari acciacchi. Credo di essere migliorato nei duelli, devo migliorare invece sul piede debole. Sabato andremo a Chiavari, sappiamo che non sarà una partita facile, affrontiamo un avversario che in casa spesso. Il mio esordio in Italia non è stato facile, a San Siro col Milan non sono riuscito a debuttare come avrei voluto. Poi ho fatto un percorso che penso mi abbia portato ad essere un difensore più pronto. In Italia c’è un livello elevatissimo tatticamente parlando e anche difensivamente. Penso che la partita della svolta per noi sia stata la prima vittoria in trasferta a Padova. Da lì ci siamo sbloccati e abbiamo saputo interpretare quello che ci ha chiesto Stroppa. Non è facile adattarsi subito a un nuovo allenatore, ma alla fine ci siamo riusciti e penso che i risultati si siano visti”