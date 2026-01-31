Schingtienne trascina il Venezia: "Vittoria più importante di gol e assist. Con Stroppa cresciamo"

Al termine della sfida di Serie B contro la Carrarese, il difensore del Venezia, Joel Schingtienne, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione che lo ha visto protagonista con un gol e un assist: "È una grande soddisfazione, ma sono soprattutto felice per la vittoria. Il risultato viene prima delle mie statistiche personali”.

Partita combattuta: che giudizio dai alla prestazione della squadra?

“Sapevamo che non sarebbe stata una gara semplice e che la Carrarese poteva essere pericolosa soprattutto nelle transizioni. Abbiamo comunque giocato un buon calcio e portato a casa i tre punti, che era l’obiettivo principale. Abbiamo commesso qualche errore, ma lavoreremo in settimana per migliorare”.

Con Stroppa sei sempre titolare: quanto conta questa fiducia?

“Sono molto contento della fiducia che mi sta dando Stroppa. Mi piace molto il suo stile di gioco, perché costruiamo da dietro e teniamo il possesso palla. Mi trovo a mio agio nel giocare con la palla e nel mantenere il dominio del gioco: se continuiamo così, possiamo migliorare ancora i nostri numeri”.

Avevi mai segnato gol e servito un assist nella stessa partita tra i professionisti?

“No, è la prima volta che mi capita”.

Cosa hai pensato tra il gol e la decisione del VAR?

“Speravo solo che l’arbitro indicasse il centrocampo. Dopo il check ero molto felice, ma ho subito cercato di restare concentrato perché bisognava chiudere la partita nel modo giusto”.

Come preparerete la gara contro il Frosinone?

“Come tutte le altre partite. Sappiamo che il Frosinone è una squadra forte e ci faremo trovare pronti”.

Si è scivolato molto in campo, come contro il Catanzaro: come lo spieghi?

“Non so bene il motivo, ma anche io ho notato che molti giocatori scivolavano più del normale, come già successo contro il Catanzaro. Sono sicuro che dalla prossima gara non accadrà più”.