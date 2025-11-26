Venezia, Schingtienne: "Vincere il derby in trasferta ci ha reso felici. Bello l'abbraccio coi tifosi"

“Siamo molto felici di aver vinto il derby, i tifosi lo volevano fortemente così come noi. Vincere a Padova è stato un motivo di grande gioia”. Il difensore del Venezia Joël Schingtienne nella conferenza stampa odierna torna sul successo all’Euganeo nell’ultimo turno prima di concentrarsi su presente e futuro (ovvero la sfida al Mantova nel prossimo turno): “ Alla fine della partita siamo tornati a Ca’ Venezia e abbiamo vissuto l’abbraccio dei tifosi, era la prima volta che vivevo un’esperienza del genere, è stato bellissimo sentire tutta la loro passione e ciò ci motiva a fare ancora meglio”.

Il centrale belga si sofferma poi sulla prima vittoria in trasferta in questa stagione: “Abbiamo imparato molto dagli errori fatti nelle trasferte passate e seguendo anche le indicazioni di staff e mister siamo riusciti ad ottenere il risultato. - prosegue Schingtienne parlando del suo momento personale - Sono molto felice di aver trovato continuità quest’anno, sto giocando tanti minuti; la scorsa stagione ho imparato molto dalle difficoltà soprattutto nei primi mesi di adattamento in cui ho dovuto comprendere come si difende in Italia. Questa continuità mi aiuta ad avere sempre più fiducia e ad aiutare la squadra al meglio a raggiungere i risultati desiderati”.

Il difensore parla poi di cosa chiede il mister ai difensori: “Stroppa vuole mantenere il possesso della palla già dalla difesa, facendo costruzione dal basso, è una cosa che sta dando i suoi frutti e che dobbiamo continuare a fare durante le prossime partite. - prosegue ancora come si legge sul sito ufficiale del club veneto - Il mister mi sta aiutando molto nella mia crescita come calciatore, sia dal punto di vista tecnico che da quello tattico. Con gli altri difensori c’è una buona connessione, tutti ci conosciamo bene e sappiamo cosa possiamo dare alla squadra”.

Infine uno sguardo al campionato e al Mantova: “La Serie B quest’anno ha tutte squadre competitive, ogni piccolo errore può essere punito dagli avversari, anche i dettagli minimi fanno la differenza e bisogna essere concentrati fino all’ultimo se si vuole fare bene. - conclude il belga - Sabato arriva il Mantova, è una squadra in forma che viene da tre vittorie consecutive, anche loro come noi giocano molto con il pallone tra i piedi, dietro dovremo essere ben concentrati. Il Mantova è una squadra che gioca molto bene, lavoreremo sui dettagli perché faranno la differenza”.