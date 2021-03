Venezia, Zanetti: "Abbiamo fatto il pieno di umiltà. Brescia costruito per la Serie A"

Alla vigilia della sfida contro il Brescia il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato del momento della squadra, attualmente seconda in classifica: “Stiamo abbastanza bene, abbiamo dovuto recuperare un po’ di forze nonostante tante partite ravvicinate. Il Brescia è una squadra che ha valori importanti, è stato costruito per puntare alla Serie A e ultimamente sta facendo bene ed è uscito dal momento di difficoltà che attraversava. Ci aspetta una partita difficile dal punto di vista tecnico. Nonostante siamo lassù in classifica abbiamo fatto il pieno di umiltà perché solo così possiamo sperare di restare a lungo in quelle zone di classifica. Non c’è alcuna vendetta da consumare perché la gara d’andata, come altre, ci è servita per crescere. - continua Zanetti come riporta Trivenetogoal.it - Perdiamo Dezi per un problema alla schiena che lo terrà fuori per due o tre settimane, ma rientra Tougourdeau. Abbiamo poi fuori Cringoj e Vacca. Il calcio è questo, le assenze si sentono ma fanno parte del gioco, per il resto siamo apposto. Fortunatamente Bjarkason e Rossi stanno recuperando la condizione, siamo contati e serviranno tutti e la squadra saprà sopperire alle assenze”. Questa la lista dei convocati per la sfida:

Portieri: Mäenpää, Pomini, Carotenuto

Difensori: Ceccaroni, Cremonesi, Felicioli, Ferrarini, Mazzocchi, Modolo, Molinaro, Ricci, St Clair, Svoboda

Centrocampisti: Bjarkason, Fiordilino, Maleh, Rossi,Taogourdeau

Attaccanti: Aramu, Bocalon, Di Mariano, Esposito, Forte, Johnsen.