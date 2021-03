Venezia, Zanetti: "Con la Reggiana l’aspetto fisico sarà importante. Turn over? Forse"

Archiviato il pari di Empoli, per il Venezia è già tempo di pensare al campo: turno infrasettimanale per la Serie B, giunta adesso alla 26^ giornata. La formazione lagunare affronterà la Reggiana, e di questo, ai canali ufficiali del club, ne ha parlato mister Paolo Zanetti: "Ho le idee abbastanza chiare però sarà importante l’allenamento di stamattina per capire le condizioni a livello fisico della squadra dopo la partita molto dispendiosa di Empoli, sia da un punto di vista fisico che mentale. Probabilmente sarà necessario inserire qualche forza fresca in campo ma lascio le valutazioni a domani perché siamo ancora troppo vicini alla partita precedente. Affronteremo una Reggiana che si è notevolmente rinforzate nel mercato invernale acquistando giocatori di livello, cambiando inoltre sistema di gioco; nel girone di ritorno è tra le squadre che hanno fatto meglio in assoluto e quindi sarà una partita difficile, proprio perché sanno mettere in difficoltà l’avversario praticando un calcio molto intenso, sfruttando poi le ripartenze con grande qualità. Anche per questo l’aspetto fisico sarà molto importante, perché l’agonismo e l’energia fisica e mentale dovranno essere ai livelli massimi, non dimentichiamoci che nell’ultima trasferta hanno vinto meritatamente a Cittadella con un ampio punteggio. Detto questo però, noi dovremo cercare di lavorare su noi stessi perché dobbiamo mettere in campo una prestazione di alto livello per dare continuità ai risultati".

La nota va poi al campionato: "Come sempre, il girone di ritorno in Serie B è un campionato a parte, perché molte squadre delle parti basse della classifica si sono rinforzate, allineando i valori con chi le precede. Per questo, la continuità di risultati, e soprattutto di vittorie, diventa determinante. Vincere è difficile in questo campionato, e non ci sono risultati scontati come dimostrano le ultime giornate. L’obiettivo per noi è sempre quello di portare a casa il risultato pieno, ponendo grande attenzione in ogni sfida. I nostri numeri tra casa e trasferta non sono molto differenti però abbiamo un doppio turno casalingo ed io ci tengo sempre particolarmente a fare bene tra le mura amiche, perché è la casa dei nostri tifosi. La settimana scorsa i nostri tifosi sono venuti a incitarci prima della partita, sentiamo la loro vicinanza e sappiamo quanto ci tengono a questa maglia; i tifosi, la gente, le persone che ci sono vicine sanno darti una spinta in più per vincere la partita, e questo è un aspetto emotivo molto importante".

Conclude: "Nel corso del campionato, siamo migliorati nella lettura e nelle interpretazioni della gara. A volte siamo stati ingenui nella prima fase del campionato, pur disputando ottime gare; credo che questa maturazione nasca dai giocatori che ho a disposizione, perché un allenatore può portare una idea ma ciò che è determinante è la ricettività dei giocatori. La crescita di questa squadra è stata il saper crescere e imparare anche dagli episodi negativi; questo tipo di mentalità porta a crescere nel lungo termine e non solo nell’immediato. Stiamo lavorando bene sui nostri difetti, senza scoprirli anche contro le squadre più forti e questo fa parte dell’umiltà. La crescita la vedi nel tornare a casa da Empoli con la consapevolezza di essercela giocata alla pari, la vedi nel saper recuperare 2 gol di svantaggio contro l’Entella, ribaltando la partita e dimostrando di saper andare oltre alle difficoltà che possono sempre capitare, oppure interpretando benissimo la partita a Pescara, quando non concedi nulla all’avversario colpendo poi quando ne hai l’opportunità. Stiamo riuscendo mentalmente a rimanere dentro al tipo di partita che abbiamo davanti e mi auguro che domani accada nuovamente".