Vicenza, Agazzi: "Salvezza? Non è ancora finita. Servono più punti possibili"

Il centrocampista del Vicenza Davide Agazzi ha commentato il successo casalingo sul Pescara: "Si sapeva che sarebbe stata una gara difficile perché loro erano qui per trovare punti salvezza, ma noi siamo stati bravi. Non abbiamo sofferto più di tanto, tranne qualche cross alla fine, non ci sono state però grosse occasioni. L’abbiamo gestita bene quando siamo andati in vantaggio, abbiamo tenuto il possesso e abbiamo fatto passare il tempo ed è arrivata una vittoria importante. Abbiamo guadagnato tanti punti su quelle dietro. Ci sono molte squadre che ci dividono dai playout, tuttavia non è finita, ci sono tante partite e dobbiamo fare più punti possibili, tra un mesetto vedremo dove saremo. E’ stato bravo Meggiorini a sfruttare la bella palla di Beruatto e poi abbiamo gestito, potevamo creare magari qualche palla in più, però, ripeto, abbiamo sofferto poco, abbiamo fatto un’ottima partita e ottenuto un risultato importantissimo. La mia occasione? Potevo sfruttarla meglio, ho calciato forse troppo centrale e in quelle occasioni è importante anche spararla alta ma non prendere la ripartenza. Quindi è andata bene così. Un voto alla mia esperienza fino a qui? Posso dare molto di più, fisicamente sono a posto però penso di non aver dato ancora il massimo. Ogni volta che vengo chiamato in causa cerco di fare il meglio. Oggi è stata una buona partita speriamo di continuare così. Come sto a Vicenza? Un eventuale mio rinnovo? A Vicenza benissimo, quando la società vorrà e se la convincerò, io sarò pronto a parlarne, vediamo cosa succede. Intanto prima dobbiamo pensare a portare a casa la salvezza e poi ci sarà tempo in estate per gli altri discorsi. La sosta? Serve per ricaricare le batterie perché ci sono state tante partite e tanti compagni hanno giocato molti minuti in pochi giorni e quindi è importante recuperare energie e preparare al meglio la partita col Cittadella".