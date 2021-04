Vicenza, Di Carlo ammette: "Abbiamo regalato due gol, mancano 3-4 punti per la salvezza"

Intervenuto nel post-gara di Reggina-Vicenza, il tecnico dei biancorossi Domenico Di Carlo ha così commentato il KO del Granillo.



Sul risultato e sui 2 gol subiti nei primi 5 minuti:

"Questo è il calcio, va giocato dall'inizio alla fine. Noi abbiamo regalato due gol, poi diventa difficile recuperarla anche se devo dire che l'impegno da parte della squadra c'è stato - ammette il tecnico ex Chievo e Sampdoria, come riportato da Trivenetogoal -. Dovevamo trovare il gol per riaprire la partita, ma il terzo gol ha permesso alla Reggina di conquistare i tre punti e così, finalmente, noi abbiamo capito che dovremo giocare per la salvezza. Questa partita deve essere un campanello d'allarme per conquistare quei 3 o 4 punti per la salvezza".

Sul cosa lo ha fatto arrabbiare:

"La mancata concentrazione: una squadra a caccia di punti deve esser concentrata sin dal primo minuto. Oggi, per dieci minuti, non lo siamo stati. Sono arrivati tre tiri ed altrettanti gol, facciamo tesoro di questa sconfitta. Sappiamo che il nostro obiettivo è la salvezza, e vogliamo raggiungerla il prima possibile".