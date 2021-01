Vicenza, Di Carlo è fiducioso sui recuperi: i convocati per il match del Frosinone

vedi letture

"Stiamo molto bene dopo la vittoria di Brescia dove abbiamo fatto una prova matura come gestione e atteggiamento. Inoltre cominciamo a recuperare qualche giocatore come Bruscagin, Beruatto, Meggiorini, aspettiamo l'ok per Pontisso e abbiamo segnali positivi per Dalmonte e Vandeputte": così, mister Domenico Di Carlo, parlando della sfida contro il Frosinone.

Il tecnico del Vicenza ha poi diramato i convocati per la sfida di questa 18^ giornata del campionato di B.

Ecco l'elenco:

PORTIERI: Gerardi, Perina, Zecchin

DIFENSORI: Barlocco, Beruatto, Bizzotto, Bruscagin, Cappelletti, Fantoni, Padella, Pasini

CENTROCAMPISTI: Cinelli, Da Riva, Pontisso, Rigoni, Scoppa, Zonta

ATTACCANTI: Giacomelli, Gori, Jallow, Mancini, Marotta, Meggiorini.