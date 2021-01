Vicenza, Di Carlo: "Stiamo recuperando alcuni giocatori. Mercato? Voglio gente motivata"

Il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo in conferenza stampa ha parlato della sfida contro il Frosinone di domani facendo il punto anche sul mercato: "Stiamo molto bene dopo la vittoria di Brescia dove abbiamo fatto una prova matura come gestione e atteggiamento. Inoltre cominciamo a recuperare qualche giocatore come Bruscagin, Beruatto, Meggiorini, aspettiamo l'ok per Pontisso e abbiamo segnali positivi per Dalmonte e Vandeputte. Mercato? Voglio ringraziare Guerra, un giocatore che mi è sempre piaciuto, ma in attacco siamo in tanti. A gennaio poi non è semplice fare affari, o si prendono giocatori forti o altri con altissime motivazioni. Con la società abbiamo già parlato di eventuali integrazioni in rosa di giocatori di spessore e motivazione. - continua Di Carlo come riporta Trivenetogoal.it - Il Frosinone è una squadra molto chiusa, ma che sa attaccare con molti uomini e per questo mi aspetto una gara aggressiva, combattuta e audace. Per noi è un’opportunità di riscattarci della sconfitta subita in casa".