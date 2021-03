Vicenza, Di Carlo: "Felice di festeggiare qui le 200 panchine. Se arrivano i punti anche meglio"

vedi letture

“Stiamo bene, le due vittorie hanno portato certezze, prima la squadra giocava bene ma non trovava vittorie, ora abbiamo entusiasmo. L’Empoli gioca per vincere il campionato mentre noi per la salvezza, ma sono fiducioso per domani”. Il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo parla così in conferenza stampa alla vigilia della sfida coi toscani: “Ai ragazzi ho detto di essere cattivi, aggressivi, di correre più degli avversari e di giocare in verticale. Non ho alcun rammarico per quanto abbiamo fatto, forse ci mancano dei punti e potevamo essere più fortunati con gli arbitri e il Covid, ma siamo una neopromossa e dove siamo ce lo siamo meritato. Ora è importante iniziare questo finale di stagione con la giusta carica per raggiungere la salvezza. 200 panchine? Farle a Vicenza è una soddisfazione doppia, significa che sto andando avanti con l’età, ma c’è soddisfazione perché li festeggio davanti alla mia gente, se arrivano punti è ancora meglio. - continua Di Carlo come riporta Trivenetogoal.it - Stiamo recuperando quasi tutti, Da Riva ha avuto il tendine del ginocchio infiammato, un po' come Dalmonte. Entrambi saranno assenti al pari di Nalini e Ierardi, mentre l’indisponibilità di Pontisso è una fake news. Jallow? È convocato, ma non partirà da titolare, ma ci tornerà utile”.