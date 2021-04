Vicenza, Di Carlo: "L’Ascoli non muore mai, fino al 95′ ci sarà da battagliare". I convocati

Una sfida quasi scontro diretto quella che attende il Vicenza, con Domenico di Carlo che ha parlato alla vigilia della trasferta di Ascoli. Questa le sue dichiarazioni, riprese da trivenetogoal.it: ”Per i risultati siamo molto contenti, stiamo giocando da squadra compatta aggressiva, ma abbiamo bisogno ancora di punti. Ce ne sono 21 a disposizione, ma oggi secondo me non siamo ancora concentrati, noi abbiamo ben chiara l’idea: dobbiamo fare continuità di risultati e prestazioni, serve concretezza. Oggi la squadra sta bene ed è in fiducia, in queste due trasferte dobbiamo scendere in campo con tutta la determinazione per andare a prenderci i tre punti. L’Ascoli non muore mai, fino al 95′ ci sarà da battagliare".

Nel dettaglio dell'avversario: "Loro hanno due partite in casa e si giocano parte della salvezza diretta. Noi andiamo con il piglio giusto e con le giuste motivazioni per far sì che i nostri tifosi credano in questa squadra. Non dobbiamo fare l'errore di tenere il piede sul freno: bisogna spingere, in campo si va per vincere ed essere determinato. A me questo Vicenza piace".

Si passa poi alla situazione della squadra: "Non ci saranno Lanzafame, Vandeputte, Meggiorini. Recuperiamo Dalmonte, ma non è nelle condizioni di fare i 90′. Giacomelli sta bene, i quattro punti che ci servono li ha lui nella gamba. Nalini? E’ stato quattro mesi a guardarci, la fame e la voglia sono tante, questa è una valutazione che farò domani e parlerò con lui dopo il viaggio. Qualche cambio in formazione lo farò perché abbiamo bisogno di gente fresca che possa cambiare la partita ma ho grande fiducia e vogliamo continuare così. Cappelletti? Sta bene. Partirà dal 1′. E domani mattina parlerò con Padella, se sta bene gioca. Nessuno dovrà dimostrare niente, ma ognuno sa che deve dare il 100 %, chi scenderà in campo deve fare prestazione di grande livello e impegno".

Di seguito l'elenco convocati diramati dal club:

PORTIERI: Gerardi, Grandi, Perina

DIFENSORI: Barlocco, Beruatto, Bruscagin, Cappelletti, Ierardi, Padella, Pasini, Valentini

CENTROCAMPISTI: Agazzi, Cinelli, Da Riva, Dalmonte, Nalini, Pontisso, Rigoni, Zonta

ATTACCANTI: Giacomelli, Gori, Jallow, Longo, Mancini.