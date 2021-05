Vicenza, Di Carlo su Dalmonte: "Stagione probabilmente finita". I convocati per Frosinone

"Vorrei dire di no, ma potrebbe essere di sì, lui nel girone di ritorno lo abbiamo avuto solo due volte nelle quali ha fatto la differenza". Così il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo ha commentato in conferenza stampa l'assenza del centrocampista Nicola Dalmonte che assieme a Padella non sarà a disposizione per la sfida contro il Frosinone. Alla volta della Ciociaria partiranno in 25. Questo l'elenco completo:

Portieri: Grandi, Perina, Zecchin

Difensori: Barlocco, Beruatto, Bruscagin, Cappelletti, Ierardi, Pasini, Valentini

Centrocampisti: Agazzi, Cinelli, Da Riva, Pontisso, Rigoni, Vandeputte, Zonta

Attaccanti: Giacomelli, Gori, Jallow, Lanzafame, Longo, Mancini, Meggiorini, Nalini