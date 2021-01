Vicenza, Di Carlo: "Vittoria roboante e cattiva, questo gruppo ha valori alti"

Il Vicenza batte il Brescia con un nettissimo 3-0 e si allontana dalla zona playout. Un successo, quello dei biancorossi, molto importante per la squadra allenata da Domenico Di Carlo che, a fine partita, non nasconde la propria soddisfazione: "Nelle difficoltà ci siamo ricompattati, sapevamo che giocando una partita di spessore agonistico alto potevamo essere protagonisti qui a Brescia. Dopo la sconfitta in casa con l’Entella ci voleva questa prestazione per la fiducia del gruppo, per tutti quelli che stanno a casa, i tifosi, i giornalisti e la società. Questo è il Vicenza, un gruppo che ha spessore e valori alti" le sue parole riportate dal sito ufficiale del club.

Un modulo che ha dato grande solidità, può essere la svolta?

"Per gli 11 giocatori che mancavano oggi, perché anche Marotta non è stato bene questa mattina, era la soluzione migliore. La squadra ha lottato centimetro su centimetro su ogni pallone, abbiamo dato forza al centrocampo, con sostanza. Giacomelli ha fatto una grandissima partita per l'impegno, come anche tutta la squadra. Siamo stati premiati dagli episodi che abbiamo portato finalmente dalla nostra parte e siamo rimasti concentrati 95 minuti. Quando noi siamo così il risultato ci può sfuggire poche volte".

Da Riva quanto può dare al Vicenza?

"Jacopo è un giocatore tecnico, ha questi dribbling in velocità, sapevamo che con i suoi inserimenti poteva essere un'arma in più, l'importante è che rimanga sereno e tranquillo e continui a lavorare come sta facendo. È un giovane di prospettiva, ma siamo in un campionato dove non puoi adagiarti sulle cose belle. Deve continuare a lavorare come tutto il gruppo".

Non avete subito gol, merito anche del modulo?

"Merito dell’atteggiamento, negli ultimi allenamenti la squadra era vogliosa, perché la sconfitta con l'Entella non la meritavamo, avevamo creato molto più di loro. L'Entella è alla terza vittoria di fila e questo campionato ci fa capire che tutte le partite vanno affrontate con umiltà e determinazione. Mi fa piacere che abbiano esordito Mancini e Tronchin, sono due ragazzi che si allenano con noi da tanto tempo. Il settore giovanile che abbiamo ha tanti ragazzi bravi e oggi questi due hanno coronato il loro sogno aiutando la squadra a vincere".

3 gol, ma nessuno degli attaccanti?

"Finché Gori, Jallow e Giacomelli lavorano per la squadra e si inseriscono così i centrocampisti, questo è merito anche degli attaccanti. Se non abbiamo subito gol è anche perché gli attaccanti hanno lavorato molto in fase di non possesso. Questo è il segreto di questa vittoria, dobbiamo continuare a lavorare così, con questa concentrazione. Oggi i ragazzi hanno meritato la vittoria, una vittoria roboante e cattiva".

Qualche giorno di riposo?

"Ne abbiamo bisogno, i ragazzi in questo momento hanno tirato tantissimo, c'è stato un grandissimo dispendio di energie soprattutto mentali, questa vittoria fa bene perché rida fiducia al gruppo e all'ambiente. Ci ripresenteremo nella settimana prima di Frosinone cercando di prepararci al meglio per la sfida".