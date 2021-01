Vicenza-Frosinone 0-0, le pagelle: Da Riva bravo a provarci, Novakovich flop

vedi letture

VICENZA-FROSINONE 0-0

VICENZA

Grandi 6 - Il Frosinone non calcia mai in porta consentendo all'estremo difensore biancorosso di assistere alla partita nel ruolo di spettatore.

Cappelletti 6,5 - Buona prestazione per il terzino destro biancorosso, abile ad imbucare palloni in profondità quando gli si presenta l'occasione giusta.

Pasini 6 - Non ha alcun problema nel contenere gli attaccanti ospiti, che a dir la verità non hanno mai messo in difficoltà la retroguardia della squadra di Di Carlo.

Padella 6 - Vedi Pasini: anche l'altro centrale del Vicenza non ha sofferto in alcun modo.

Barlocco 6 - Leggermente in difficoltà nelle prime battute del match, esce alla distanza prendendo il comando della corsia di sua competenza.

Da Riva 6,5 - Tra le piacevoli sorprese dell'intero campionato di B, il giovane di scuola Atalanta si è reso protagonista di un'altra partita di spessore: è stato uno dei più insistenti negli ultimi metri, ha provato più volte la via del gol senza però trovare il guizzo giusto.

Rigoni 6,5 - Leader del centrocampo vicentino, gioca con una tranquillità impressionante senza commettere alcun errore: è il giocatore chiave di questa squadra e stasera ne ha dato una dimostrazione ulteriore.

Cinelli 6 - Autore del primo tiro verso lo specchio della porta ad inizio ripresa, non riesce a spaventare Iacobucci con un colpo di testa da distanza ravvicinata: avrebbe potuto fare decisamente meglio in questa circostanza.

Giacomelli 6,5 - Dà il massimo per la squadra, facendo entrambe le fasi con il massimo del sacrificio. Mantiene una grande continuità di rendimento fino al momento della sostituzione (Dal 79' Zonta s.v.)

Gori 5,5 - Non è la miglior partita della stagione dell'attaccante di proprietà della Fiorentina: poco coinvolto dai compagni in avvio di match, cerca di mettersi in mostra col passare dei minuti senza però incidere (Dal 79' Marotta s.v.)

Meggiorini 5,5 - Gioca una buona partita, mettendoci tutta l'esperienza del mondo, ma pesa sulla sua prova l'errore commesso nel finale di primo tempo: da buona posizione, su invito di Da Riva, spedisce malamente sul fondo con il sinistro. In altri momenti avrebbe sicuramente fatto centro (Dal 70' Jallow 6 - Non ha modo per mettersi in luce)

FROSINONE

Iacobucci 6 - Poco chiamato in causa dal Vicenza, si fa sempre trovare pronto quando è necessario il suo intervento.

Brighenti 6 - Gioca con attenzione al centro della difesa pur rischiando qualche volta sulle incursioni offensive dei biancorossi.

Ariaudo 6 - Buona prestazione per l'esperto centrale ciociaro, che ha però rischiato tantissimo ad inizio secondo tempo: su un cross di Meggiorini, si fa scappare Cinelli che però per sua fortuna è poco lucido nel colpo di testa.

Szyminski 6 - Fa un buon lavoro in particolare su Meggiorini, complicandogli la serata per quanto possibile.

Zampano 5,5 - Praticamente inoperoso sulla corsia di destra, non trova quasi mai lo spunto giusto per affondare.

Boloca 5 - Sembra partite forte ma si spegne però nel giro di pochi minuti: prova a dare spettacolo sul campo con qualche giocata di classe, ma quello che serve è la concretezza (Dal 66' Maiello 5,5 - Non lascia il segno sulla gara)

Carraro 5 - A centrocampo è in evidente difficoltà contro un Vicenza ben più solido ed organizzato.

Kastanos 5,5 - Il nazionale cipriota è troppo discontinuo e non riesce mai a proporsi in zona pericolosa. Partita tutt'altro che entusiasmante da parte del giovane di proprietà della Juventus.

Beghetto 5,5 - Non trova in Cappelletti un avversario comodo: la sua prestazione non è certamente delle migliori, visto che a sinistra non ha quasi mai avuto modo di proporsi in avanti ed offrire traversoni interessanti per il reparto offensivo.

Novakovich 5 - Troppo brutto per essere vero: l'americano non viene minimamente coinvolto nel gioco della squadra di Nesta.

Parzyszek 4,5 - Riesce nell'impresa di fare peggio del compagno di reparto: un tandem d'attacco, quello ciociaro, che questa sera non ha convinto affatto. Servirà una svolta immediata (Dal 55' Millico 5,5 - Non ha ancora preso confidenza con quelle che sono le mosse tattiche della sua nuova squadra. Gli serve tempo)