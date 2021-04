Vicenza, il pres.Rosso: "Playoff? Prima guardiamoci le spalle. Felici per questa vittoria"

Al termine del derby vinto di misura sul Cittadella, il Presidente del Vicenza Stefano Rosso ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Una vittoria che fa morale contro una squadra forte e che ha provato a metterci in difficoltà fino alla fine, va bene così. Stiamo raccogliendo i frutti del nostro lavoro e speriamo di continuare così, ma abbiamo lavorato duramente per arrivare dove siamo. Oggi è stata una buona prestazione da parte di tutti i ragazzi, difficile parlare dei singoli: quando c’è stato da lottare tutti hanno tirato fuori quel qualcosa in più".

Obiettivo play-off?

"Dobbiamo stare attenti, dietro continuano a vincere serve la massima concentrazione. Questi tre punti ci spingono più dalla parte sinistra che dalla parte destra della classifica e per ora va bene questo".

Sul rinnovo di Meggiorini

"Ottimo giocatore, grande professionista e una bella persona. Con gente come lui è semplice trovare l'intesa per continuare a lavorare insieme"

Sulla situazione di Nalini e Lanzafame

"Sono situazioni diverse, Meggiorini aveva una clausola che prevedere il rinnovo automatico in caso di precisi risultati e abbiamo deciso di rendergli onore anticipando quello che sarebbe successo in futuro. Per gli altri si vedrà, pensiamo prima ad affrontare le partite importanti che ci restano".